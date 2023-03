Kopernikus Gymnasium Talentabend mit Musik, Tanz und Schauspiel

Die große Theater-AG (Klassen 7-Q2) entführte auf eine mittelalterliche Burg. Der junge Ritter bittet um die Hand der Tochter seines Erbfeindes, wird jedoch schroff abgewiesen. Ob es neben den zwei Dienern, die bereits im gezeigten ersten Akt sterben mussten, noch weitere Tote zu beklagen geben wird, wie der Quacksalber ab dem zweiten Akt die Geschicke beeinflussen wird und ob der Ritter die junge Thusnelda am Ende bekommen wird, wird am 28. und am 30. März in der Aula des Kopernikus-Gymnasiums gezeigt.