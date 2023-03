Kulturkreis Hösel Junges Orchester NRW begeistert mit Konzert in der Stadthalle

Das junge Orchester NRW bietet seit 1985 begabten Schülern, Studenten und jungen Berufstätigen die Möglichkeit zum Zusammenspiel in einer hochqualifizierten Orchesterbesetzung. Es wird von seinem Gründer, dem Universitätsmusikdirektor Ingo Ernst Reihl, dirigiert. Das Aushängeschild dieses mehr als 100 Musiker umfassenden Klangkörpers ist vor allem das große symphonische Repertoire des 19. Und 20. Jahrhunderts. „Mehr davon“, war das eindeutige Urteil des begeisterten Publikums. Diese erfolgreiche Darbietung animiert den Kulturkreis daher zu einem neuen Konzert mit dem Orchester am Sonntag, 10. September, 17 Uhr, in der katholischen Kirche Hösel. Geboten werden sollen dem Vernehmen nach das Violinkonzert von Johannes Brahms mit dem begabten Nachwuchskünstler Johannes Brzoska und die Sinfonia von Herctor Berlioz.