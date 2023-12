Weiterführende Schulen im Kreis Viersen Die Schule mit dem Zoo

Was zeichnet die verschiedenen Schulen im Osten des Kreises Viersen aus? Derzeit finden die Tage der offenen Tür in den weiterführenden Schulen der Region statt. Im Gymnasium Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen ist der Tag der offenen Tür am Samstag, 13. Januar. Was erwartet Kinder an der Schule? Welche Ausrichtung hat sie? Schulleiter Christoph Aretz und seine Stellvertreterin Sara Falk antworten.