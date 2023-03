Lintorfer Heimatfreunde Auf den Spuren des Lintorfer Bergbaus

Noch am Bahnhof berichtete Michael Lumer, der selbst in Lintorf aufgewachsen ist, von Besuchen des Vereins Deutscher Ingenieure am Ende des 19. Jahrhunderts in Lintorf. Sie kamen mit der Bahn aus Düsseldorf, um die Seilbahn zu bewundern, die vom Bahnhof über 1000 Meter bis zu dem Zechengelände an der Rehhecke führte. Übrigens dauerte die Bahnfahrt vom Hauptbahnhof in Düsseldorf nach Lintorf nur 23 Minuten.