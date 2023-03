Heiligenhaus Ideen für ein selbst gestaltetes Alter

„Wir freuen uns sehr, die Ausstellung gemeinsam mit der Stadt Heiligenhaus in der Kundenhalle unseres Beratungs-Centers in der Hauptstraße zeigen zu dürfen“, so Sparkassen-.Gebietsdirektor Thomas Meuser. Worum geht es? Es geht um Prävention und die selbstbestimmte Gestaltung des Alters: Soziale Kontakte, Bewegung und eine gesunde Ernährung spielen eine entscheidende Rolle. Die Exponate veranschaulichen anhand zum Teil prämierter Fotos Facetten von Lebenssituationen alter Menschen. Der Schwerpunkt liegt auf positiven Aspekten individueller Lebensgestaltung und zwischenmenschlicher Kontakte. Die Ausstellung wird am Montag, 20. März um 11 Uhr von Björn Kerkmann, dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt und Thomas Meuser mit Demenznetzwerks und Doris Ruthmann-Dümpel, eröffnet.