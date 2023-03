Natur erleben Kinder können die Arbeit der Bienen erleben

„Wir freuen uns sehr, dass die Bienenlernkoffer auf so großes Interesse stoßen“, sagt Umweltdezernent Professor Dr. Bert Wagener. Der von der Initiative „Deutschland summt“ konzipierte Lernkoffer hat die Grundausstattung geliefert. Ergänzt werden die Kisten bei jeder Ausleihe auch um einen neuen Bausatz für eine kleine Nisthilfe. So kann jede Schule oder Kita ihr eigenes kleines Bienenhotel bauen und behalten. Das Besondere daran: Die hochwertigen Bausätze werden in der Werkstatt MutMacherMenschen in Handarbeit von Menschen mit Handicap hergestellt.