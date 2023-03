Sparkasse HRV Bankkaufleute beenden Ausbildung erfolgreich

In den vergangenen zweieinhalb Jahren lag der Schwerpunkt für die jungen Leute auf der Kundenberatung in der Filiale. Sie lernten während der Ausbildung aber auch andere Bereiche der Sparkasse kennen, zum Beispiel die Baufinanzierung oder das VermögensCenter, das Firmenkundencenter und das Digitale Beratungscenter. Zum ersten Mal wurde ein Lehrjahr nach der seit 2020 geltenden neuen Ausbildungsordnung geprüft. Diese ist deutlich stärker auf die Beratungskompetenz ausgerichtet. Vor allem die Prüfungsanforderungen wurden daraufhin angepasst: Sie sind nun deutlich praxisnäher. So nimmt z. B. die mündliche Prüfung, bei der ein Beratungsgespräch geführt werden muss, mehr Raum ein. Dadurch kommt der ganzheitliche Beratungsansatz der Sparkasse zur Geltung. Auch in der schriftlichen Prüfung geht es praxisorientierter zu: Hier sind offene „Fälle“ zu lösen, bei denen es um konkrete Kundenwünsche geht, wie sie auch im Alltag vorkommen. Auf die Prüfung haben sich die jungen Leute gut vorbereitet – mit Seminaren und Prüfungssimulationen unter Realbedingungen. Mit dem Ergebnis ist Ausbildungsleiter David Hölsken sehr zufrieden.