Herzlichen Glückwunsch : Examen bestanden

Ratingen Jannik Brandmeisteranwärter ist jetzt Notfallsanitäter und hat sich für die Ausbildung zum Brandmeister qualifiziert. Er wird bei der Feuerwehr Dortmund die Ausbildung beginnen.

Vor wenigen Tagen konnte Jannik Pollheim in der Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie Bocholt seine Notfallsanitäterurkunde in Empfang nehmen. Nach drei Jahren Ausbildung für die Feuerwehr Ratingen hat er sein Examen bestanden. Noch während seiner rettungsdienstlichen Ausbildung qualifizierte er sich für die Ausbildung zum Brandmeister. Und so konnte er jetzt vom Feuerwehrchef René Schubert und seinem Stellvertreter David Marten eine weitere Urkunde in Empfang nehmen.