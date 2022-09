Feuerwehr Ratingen : Löschen unter besonderen Bedingungen

Rund 30 Einsatzkräfte trainierten in Breitscheid, wie Brände in der Vegetation bekämpft werden. Foto: Feuerwehr Ratingen

Ratingen Um bei Bränden in Wald und Feld unterstützen zu können, bildet die Feuerwehr Ratingen rund 20 Einsatzkräfte aus. Die Truppe ist mobil, schnell einsatzfähig und kommt dank spezieller Technik mit geringen Mengen Wasser aus.

() Nicht immer ist Gefahr im Verzug, wenn sich Dutzende von Feuerwehrleuten auf einem Fleck zusammenfinden. Trockenheit und Wassermangel stellen auch die Feuerwehr vor ungeahnte Herausforderungen. Die Brandgefahr in Wäldern und auf Feldern steigt. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, absolvierten Einsatzkräfte aus mehreren Städten am Samstag eine Übung.

30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bonn, Düsseldorf, Königswinter, Leverkusen und Ratingen kamen deshalb in Breitscheid zu einer Praxisausbildung zusammen. Sie trainierten die Bekämpfung eines Vegetationsbrandes. Fünf Ausbilder von @fire, einer gemeinnützigen, nicht staatliche Hilfsorganisation, die international Hilfe bei Naturkatastrophen leistet, führten die Schulung an fünf Stationen durch.

Info Anfang August helfen Ratinger in Bordeaux Ein Waldbrand in der Nähe der französischen Stadt Bordeaux zerstörte Mitte August rund 7000 Hektar Wald. Tausende Menschen mussten ihre Häuser räumen. Etwa 1000 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Darunter auch vier Einsatzkräfte aus Ratingen. Bei Temperaturen von 40 Grad unterstützten sie die örtlichen Kräfte.

Waldbrände stellen oft eine besondere Herausforderung für die betroffenen Regionen dar. Zwar verfügen die regelmäßig betroffenen Länder über in der Vegetationsbrandbekämpfung gut ausgebildete und erfahrene Feuerwehrleute, jedoch führen immer häufiger auftretende, besonders trockene und heiße Monate zu ausgeprägten Brandjahren, die zunehmend die lokalen Einsatzorganisationen und Ressourcen überfordern. Überregionale Hilfe ist dann vonnöten. Gegenseitige Hilfeleistung von regelmäßig betroffenen Ländern innerhalb Europas schließt sich jedoch in der Regel aus, da kritische Bedingungen häufig zeitgleich in ganz Europa herrschen und somit die eigenen Kräfte im eigenen Einsatzgebiet gebraucht werden. @-fire bildet deshalb Kräfte in weniger betroffenen Gebieten aus, die als mobile, überregional einsetzbare Eingreiftruppe an den Brandherden unterstützt.

Auch Wasser ist in einigen Einsatzgebieten knapp. Die Wehr trainiert effektive Löschtaktiken mit geringen Wassermengen. Foto: Feuerwehr Ratingen

Trainiert wurden die Techniken Pump and Roll, einfache Schlauchverlegung, fortlaufende Schlauchverlegung, Handtools und Objektschutz. Zum Abschluss führten die Kräfte eine gemeinsame Übung durch. Die Besonderheiten von Vegetation, die Geländeform, das Wetter und die Abgeschiedenheit der Brandherde erschweren häufig die Löscharbeiten mittels fahrzeuggestützter Löschtaktik. Spezielle auf Vegetationsbrandbekämpfung ausgerichtete Techniken kommen mit wenig Wasser aus und sind trotzdem effektiv. Dies hat sich nach Auskunft von @-fire in schwierigem Gelände bereits bewährt. Christian Schenk, Einheitsführer der Ratinger Kräfte, ist mit dem Ergebnis der Ausbildung am Ende dieses langen Sonntags sehr zufrieden.

Die Verpflegung der Kräfte übernahmen erstmals Kräfte der Unterstützungsabteilung der Feuerwehr Ratingen – eine Einheit, deren Kräfte die regulären Einsatzkräfte unterstützen. Norbert Gerrits, Führer der Unterstützungsabteilung, freute sich, erstmals im Rahmen dieser Übung mit der Einheit eine Verpflegungsstelle betrieben zu können.

Nicht immer ist der Brandherd mit dem Fahrzeug erreichbar. Die Einsatzkräfte müssen sich mit Werkzeugen helfen. Foto: Feuerwehr Ratingen

Die Feuerwehren der Städte Bonn, Königswinter und Leverkusen haben im Jahr 2019 begonnen, ein Modul zur Waldbrandbekämpfung am Boden mit Fahrzeugen nach den Vorgaben des EU-Katastrophenschutz-Mechanismus aufzustellen. Das langfristige Ziel des Landes NRW sei es, in allen Regierungsbezirken das Personal und das Material so ertüchtig zu haben, dass stets ein Modul des Landes NRW im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland in den internationalen Einsatz entsandt werden kann, erklärt Ratingens Feuerwehrchef René Schubert. In Abstimmung mit dem Innenministerium NRW hat die federführende Feuerwehr Bonn die Feuerwehr Düsseldorf und die Feuerwehr Ratingen als Expansionspartner hinzugezogen. Diese Entscheidung ehre die Feuerwehr Ratingen und würdige die langjährigen Bemühungen in Ausbildung, Ausstattung und Taktik zur Vegetationsbrandbekämpfung, so Schubert.