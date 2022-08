Förderverein Cromford : Mitgliederversammlung ändert die Satzung von 1997

Ratingen Um den Verein für die Zukunft fit zu machen, überarbeiteten die Mitglieder die Satzung aus dem Jahr 1997 Punkt für Punkt.

Am Ende der Mitgliederversammlung stand die Verabschiedung von Frau Syre in den Ruhestand, respektvoll gestaltet von Hannelore Hanning und Wolfgang Küppers. Anerkennend wurde Christiane Syrés unermüdlicher Einsatz für das Museum in ihrer eigenen bescheidenen Art herausgestellt und gewürdigt. Die große offizielle Verabschiedung Syrés folgt dann unter der Regie des Museums im September.