Oldtimer-Ausfahrt : Eine heiße Rallye durch Ratingen und das Bergische

Den großen Gesamtsiegerpokal sicherte sich Erhard Nolte, er hat an allen Ratingen Classic bisher teilgenommen. Foto: Veranstalter

Bei Temperaturen über 30 Grad war die Ausfahrt diesmal eine ganz besondere Herausforderung für Menschen und Maschinen. Doch es kamen alle ins Ziel.

Die zehnte Ratingen Classic, eine touristische Ausfahrt mit historischen Fahrzeugen bis Baujahr 1992, startete wie berichtet in Ratingen bei Mercedes Sahm. Bei Temperaturen über 30 Grad war es diesmal eine besondere Herausforderung für Menschen und Maschinen. Veranstalter war der Bergische Touring Club Ratingen e.V. im ADAC (BTC).

Pünktlich um 10.01 Uhr startet das erste Fahrzeug, ein Buick Baujahr 1924, das älteste Fahrzeug bei dieser Veranstaltung. Insgesamt nahmen 53 Teams mit ihren historischen Fahrzeugen die Herausforderung an.

Nach der ersten Sonderprüfung bei cleanline car wash und einer Aufgabe bei Firststop ging es über landschaftlich schöne Strecken in den Süden des Kreises und durch das Neandertal . Gegen 11.30 erreichten die Teilnehmer Homberg und absolvieren eine Sonderprüfung bei Bruhy KFZ. Rolf Wichert, Oldtimerliebhaber und Experte, kommentierte und glänzte mit Fachwissen.

In der Mittagspause konnten sich die Teilnehmer erholen und wurden mit frischem Wasser aus der Haaner Felsenquelle versorgt.

Kabarett in Ratingen

Kabarett in Ratingen : Kabarettist Kai Magnus Sting erklärt, wie der Ruhrpott tickt

Nach der Pause ging es weiter über die kleinen kurvigen Straßen des Bergischen Landes. Eine weitere Sonderprüfung auf der TÜV Rheinland Prüfstelle in Velbert , sowie eine Challenge beim Oberschlesischen Landesmuseum in Hösel kurz vor dem Ziel waren ebenfalls zu absolvieren.

Die Teilnehmer erreichten das Ziel am Schloss Linnep und wurden bestens versorgt durch Linke catering . Anschließend wurden die Besten geehrt. Sieger in der Klasse T3 (Fahrzeuge Baujahr 1971-1992) wurde das Team Marcus Bernards mit Beifahrerin Kerstin Almstädt auf einem Mitsubishi Pajero.

In der Klasse T2 (Fahrzeuge Baujahr 1946-1970) siegte Erhard Nolte mit Co-Pilotin Marie-Christine Krull-Kosubek auf einem Mercedes Benz 230 Baujahr 1966.

Den großen Gesamtsiegerpokal sicherte sich Erhard Nolte, er hat an allen Ratingen Classic bisher teilgenommen. Die Teilnehmer waren wieder einmal begeistert über diese gelungene Veranstaltung und dankten den Helfern und Unterstützern dieser Traditionsveranstaltung mit Applaus. Die elfte Ratingen Classic soll 2023 wieder an ihrem Traditionstermin am Muttertag im Mai stattfinden.