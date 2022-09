Kennenlernfrühstück : Endlich wieder zusammenkommen

Ratingen Nach zweieinhalbjähriger Coronazwangspause lud die Volkssolidarität Ratingen in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Ratingen wieder zum Kennenlernfrühstück ins Haus am Turm ein.

Rund 30 Gäste konnte Manfred Evers in Vertretung des Vorsitzenden Thomas Angst an der gewohnten Stätte begrüßen. Unter ihnen waren sowohl Stammgäste, als auch solche, die zum ersten Mal das Angebot annahmen. In seiner Begrüßung sagte Evers, „dass die Kennenlernfrühstücke grundsätzlich wieder regelmäßig angeboten werden sollen, aber es steht nicht nur der Herbst vor der Tür, sondern vielleicht auch eine neue Coronaverordnung“. Daher sei man vorsichtig, einen neuen Termin mitzuteilen.