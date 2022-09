Sportverein wird 50 Jahre alt : TuS Breitscheid feiert Jubiläum mit Familienfest

Breitscheid Mit zahlreichen Angeboten vor allem für Kinder feierte der Sportverein seinen runden Geburtstag. Am Ende des Tages waren Veranstalter und Besucher mehr als zufrieden.

So stand auf dem Sportplatz des TuS Breitscheid am Mintarder Weg ein Bewegungsparcours bereit, der sich vor allem an Kindergarten- und Grundschulkinder richtete. Mit Laufzetteln ausgestattet, steuerten die Kinder mit ihren Eltern die zehn Stationen an. Den strahlenden Gesichtern war abzulesen, wie viel Spaß die kleinen Teilnehmer an jeder einzelnen dieser Stationen hatten. Ganz nebenbei wurden bei den vielfältigen Übungen die motorischen, psychisch-emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder gefördert, ganz ohne Zeit- und Leistungsdruck.