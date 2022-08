Nachwuchs gesucht : Feuerwehr Heiligenhaus im Übungseinsatz

Mehrere Einsatzübungen absolvierten die Frauen und Männer am Sonntag bis in den Nachmittag. Foto: Feuerwehr

Heiligenhaus Um auf den Notfall vorbereitet zu sein, gehören Übungen zum Alltag der Feuerwehr. Und dabei soll es so realistisch wie möglich zugehen.

Am Wochenende war bei der Feuerwehr Heiligenhaus einiges los, glücklicherweise war kein großer Einsatz der Grund. Die Einsatzkräfte trainierten ihr Können bei verschiedenen Einsatzübungen. Es galt, Personen aus verrauchten Wohnungen, oder verunfallten Fahrzeugen zu retten.

Am vergangenen Wochenende war ein großer Teil der Feuerwehr Heiligenhaus auf den Beinen. Am Übungsdienst der Einsatzabteilung, fand eine große Einsatzübung statt. Am Sonntag trainierte ein Löschzug auf dem ehemaligen Gelände des Technischen-Hilfswerks an der Talburgstraße realitätsnah mehrere Einsatzszenarien.

Schon um 10 Uhr ging es für einen Löschzug am vergangenen Sonntagmorgen in die Stiefel. Ziel war das ehemalige Gelände des Technischen-Hilfswerks an der Talburgstraße. Die Feuerwehr darf dort in verschiedenen Bereichen üben und hat so die Möglichkeit realitätsnah zu üben.

Eine Übungsleitung erarbeitete mehrere Übungsszenarien und bereitete vor Ort „die Einsatzstelle“ vor. Ohne zu wissen, was sie genau erwartet, eilten die Kräfte herbei, wie im echten Einsatzleben auch.

Die erste Übung, war ein angenommener Küchenbrand. Der Eigentümer hatte schon alles gelöscht – fast alles. Die Frauen und Männer kontrollierten die Brandstelle und löschten glimmende Reste ab. Bei der nächsten Einsatzübung berichtete der vermeintliche Anrufer den ersten Kräften, dass Rauch aus dem ersten Obergeschoss kommt und sich noch zwei Personen im Gebäude befinden.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Schlauch in das Gebäude vor. Nach kurzer Zeit konnten zwei Puppen gerettet werden.

Alle 14-Tage findet an der Feuer- und Rettungswache in Heiligenhaus der Übungsdienst der Einsatzabteilung statt. Am vergangenen Freitagabend fand eine große Einsatzübung statt. Die Frauen und Männer eilten zum fiktiven Einsatz, ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Auf einem Gelände an der Talburgstraße, gab es einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Fahrzeug lag auf der Seite und eine Person war im Inneren eingeschlossen. Mit hydraulischen Rettungsgeräten wurde das Dach des dafür zur Verfügung gestellten Unfallfahrzeuges abgenommen und eine Person gerettet.

Die Feuerwehr sucht zudem Nachwuchs und freut sich jederzeit auf neue Gesichter. Interessenten die in Heiligenhaus wohnen und mindestens 18 Jahre alt sind, können sich melden und an einem Übungsdienst reinschnuppern.