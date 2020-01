Im Ratinger Kino : Aus der Royal Opera direkt in den Kinosaal

Am 29. Januar, 20.45 Uhr, wird Puccinis „La Bohème“, eine der beliebtesten Opern weltweit, live vom Royal Opera House im Kino übertragen, und das Ratinger Kino an der Lintorfer Straße ist auch dabei.

„La Bohème“ widmet sich der Liebesbeziehung zwischen dem mittellosen Dichter Rodolfo und der Näherin Mimì und stellt sie der unbeschwerten Beziehung zwischen dem Maler Marcello und der Sängerin Musetta gegenüber. Mimì ist schwer an Tuberkulose erkrankt und sie und Rodolfo beschließen, sich zu trennen, damit Mimì einen reicheren Liebhaber finden kann, der sie mit der Pflege versorgt, die sie braucht. Sie sind in Mimìs letzten Stunden wieder vereint, als sie zu dem einzigen Mann zurückkehrt, den sie jemals geliebt hat.

Regisseur Richard Jones‘ wundervolle Inszenierung von „La Bohème“, in der Wiederaufnahme von Julia Burbach, fängt sowohl den Humor als auch die Tragik der Oper ein, während Stewart Laings Bühnenbild das Paris des 19. Jahrhunderts zum Leben erweckt, insbesondere die schillernden Einkaufspassagen und Cafés im zweiten Akt. In Puccinis Partitur reihen sich zahlreiche Höhepunkte aneinander: Zu den fantastischen Darstellern zählen der amerikanische Tenor Charles Castronovo (Rodolfo) und die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva (Mimì) sowie der polnische Bariton Andrzej Filończyk als Marcello und die russische Sopranistin Aida Garifullina in ihrem Debüt an der Royal Opera als Musetta, der ungarische Bariton und ehemalige Jette Parker Young Artist Gyula Nagy als Schaunard und der slowakische Bass Peter Kellner als Colline. Der französische Dirigent Emmanuel Villaume dirigiert.