Firmenspende : Kinder freuen sich über nachträgliche Geschenke

Verisure Geschäftsführer Alvaro Grande Royo-Villanova übergibt die Geschenke an die Kinder. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kinder der Caritas-Lernpatenschaft konnten sich gleich zum Schulstart nach den Ferien noch über ein tolles, nachträgliches Weihnachtsgeschenk und einen interessanten Ausflug freuen.

Das Ratinger Unternehmen für Hochsicherheitsalarmanlagen, Verisure, hatte sich im Dezember an die Caritas-Lernpatenschaft mit dem Wunsch einer Charity-Aktion gewandt: Ein Weihnachtswunschbaum mit 35 persönlichen Wünschen von Kindern der Caritas-Lernpatenschaft wurde aufgestellt. Mitarbeitende haben sich die Wünsche vom Baum „gepflückt“ um einem Kind eine Freude zu machen.

Neben den individuellen Wünschen bekam jedes Kind auch noch Taschenlampe, Reflektoren und Ladegerät, um in der dunklen Jahreszeit sicher für den Schulweg gerüstet zu sein. „Wir sind Menschen, die Menschen beschützen“, erklärt Grande die Firmenphilosophie. „Somit liegt uns insbesondere auch der Schutz der nächsten Generation am Herzen, denn sie sind unser aller Zukunft“, so Grande weiter, der selbst sechsfacher Familienvater ist.