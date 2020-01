Brauchtum : Prinzen-Frühstück mit vielen Gästen

Das Prinzenpaar hatte Vereine und Vertreter aus Politik und Wirtschaft in den Häöseler Bahnhof eingeladen. Foto: RP/Karnevalskomitee

Es ist zur schönen Tradition geworden, dass das amtierende Ratinger Prinzenpaar am Jahresanfang zum Prinzenpaar-Frühstück einlädt, um das neue Jahr und damit die zweite Phase des Karnevals einzuläuten.

Und was liegt für ein Prinzenpaar näher, als in einen „Prinzenbahnhof“ einzuladen?

Und so war das Gleichnamige, vor kurzem von Carmen Hecht in Ratingen-Hösel eröffnete Bistro-Restaurant direkt am Bahnhof restlos gefüllt mit geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und neben den Ratinger Karnevalsgesellschaften auch mit Vertretern anderer Ratinger Brauchtumsvereine.