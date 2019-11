Brauchtum : Die Funken Rot-Wiss feiern im Landhotel ihre Nostalgiesitzung

„Das war so ein schöner Abend! Eine wunderbare Atmosphäre, ganz großartige Künstler, ein besonderes Erlebnis – diese Veranstaltung ist ein echtes Juwel im Karnevalskalender!“, „Meine Erwartungen an diesen Abend sind übertroffen worden!

Cornel Herbrand , als Zeremonienmeister verantwortlich für die Auswahl der Künstler und die Gestaltung des Abends: „Kostendeckend arbeiten wir auch im zweiten Jahr mit dieser Veranstaltung nicht. Wir hätten uns in diesem Jahr ein größeres Interesse an diesem Format und natürlich auch mehr Gäste gewünscht. Doch wir Funken stehen dahinter und wollen es weiter fördern.“

Jedenfalls war die Veranstaltung ein passender Rahmen, um einem Künstler wie Thomas Cüppers, bekannt als „Et Klimpermännchen“ eine Bühne zu geben. Die Stecknadel konnte man fallen hören, als die Gäste seinem feinen Wortwitz lauschten, mit dem er seine Krätzjer aus der Zeit der „Zinkwannen Kinder“ spickte. Und viele fühlten sich dabei zurückversetzt in ihre Kindheit und erinnerten sich, mit dem Duft von Fichtennadel Sprudelbad in der Nase, an den wöchentlichen Badetag.

Der Weltenbummler, Gerd Rück, mit 81 Jahren der Senior auf der Bühne, zündete einen Witz nach dem anderen und trug es in so unvergleichlich charmanter trockener Art und Weise vor, dass man allein über die Darbietung herzhaft lachen musste. Fritz Schopps, Et Rumpelstilzche, berichtete in seiner Reimrede Neues aus dem Zauberwald und war dabei stets aktuell, was das politische Weltgeschehen betraf. Bereits zum zweiten Mal stand J.P. Weber auf der Bühne am Krummenweg und sein Vortrag gehörte zu den Höhepunkten dieses Abends.