Kulturrucksack-Programm : Kinder erkunden bei einem Rundgang Eggerscheidt

Der jüngste „Kulturrucksack“-Ausflug führte diesmal nicht in ein Museum der Umgebung, sondern vielmehr in den historischen Ratinger Stadtteil Eggerscheidt, der im Jahre 1254 erstmalig urkundlich erwähnt wurde und noch heute viele Überraschungen bereit hält.

So erfuhren die Dumeklemmerkinder bei einem geführten Dorfrundgang, dass – der Legende nach – einst Kaiser Barbarossa auf dem Weg zu seiner Pfalz in Düsseldorf-Kaiserswerth an einem Eggerscheidter Brunnen seine Pferde tränkte. Noch heute erinnert die Eggerscheidter Gaststätte „Kessel am Pött“ an dieses historische Ereignis.