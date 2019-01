Brauchtum : Rote Funken: Karneval blitzschnell

Blitzsitzung auf dem Markt: Die Roten Funken wissen immer, wo es närrisch langgeht. Foto: RP/Rote Funken

Ratingen Am Samstag zeigen die Roten Funken was sie so alles drauf haben.

(RP) Der Karneval erwacht aus seinem Winterschlaf und die Roten Funken starten gleich voll durch: abhängig von den Wetterbedingungen ist am kommenden Samstag, 12. Januar ab 10.33 Uhr die öffentliche Blitzsitzung geplant, in der die Funken einen Querschnitt ihres Bühnenprogramms in der Innenstadt präsentieren werden. Freuen können sich die Besucher auf die Auftritte der Tanzgarden, des Tambourcorps und des Hahnenschreis. Ebenso werden die Prinzenpaare der Stadt mit ihren Schirmherren den Funken die Ehre erweisen. In den Genuss des gesamten Programms kommen dann beim großen Funkenappell am Sonntag, 13. Januar im Landhotel Krummenweg die geladenen Gästen und befreundeten Gesellschaften.

Mit den Funken weiterrocken kann man am Dienstag, 15. Januar in der Dumeklemmerhalle auf der großen Funkenparty Viva Ratingia, Beginn 19.11 Uhr. Dann werden die Höhner, Brings und Bläck Föös die Dumeklemmerhalle zum Beben bringen. Die Halle ist so gut wie ausverkauft.



