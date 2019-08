Biwak auf dem Lohof : Ratinger Jonges feiern mit Gästen und Heinz Hülshoff

Der Baas der Ratinger Jonges, Edgar Dullni, war sichtlich erleichtert und rundum zufrieden, dass am Ende doch noch alles so gut geklappt hat, und die zahlreichen Gäste des Biwaks rundum zufrieden waren.

Noch am Morgen hatte es nämlich nicht so ausgesehen. Die Reithalle des Gutes Lohof, wo am Abend der Biwak stattfinden sollte, war über Nacht durch die Sprinkleranlage überflutet worden. Zwar rückte die Feuerwehr sofort aus, um das Wasser abzupumpen, dennoch war nicht daran zu denken, die rund 500 Gäste am Abend dort zu begrüßen.