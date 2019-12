Zu Gast in Maubeuge : Ratinger besuchen Partnerwehr

Zu Gast in Maubeuge

In Maubeuge trafen sich alle zur dortigen Wehrversammlung.

Capitaine Thierry Monneuse hatte die Ratinger Wehr für das vergangene Wochenende eingeladen, um an der traditionellen Zeremonie zu Ehren der heiligen Barbara teilzunehmen. In seiner Rede richtete er sich auch auf Deutsch an die Ratinger Delegation und begrüßte sie herzlich. Dabei hob er besonders die Bedeutung der engen deutsch-französischen Freundschaft im Kontext der aktuellen politischen Situation Europas hervor.