Oper : Puccinis „La Bohème“ zwischen Wahn und Wirklichkeit

Szene aus dem zweiten Akte aus Puccinis „La Bohème“ in der Wuppertaler Inszenierung. Foto: Grossmann. Foto: Jens Grossmann/JENS GROSSMANN

Wuppertal Die Wuppertaler Inszenierung überzeugt durch eine einfallsreiche Regie und sehr gute Gesangsleistungen.

Der Dichter Rodolfo, der Maler Marcello, der Musiker Schaunard und der Philosoph Colline leben in der Wuppertaler Inszenierung von Puccinis „La Bohème“ in einem großen Pappkarton. An Hartz IV. ist zu Beginn des 20. Jahrhundert nicht zu denken. So fristen die Künstler ein kümmerliches, aber auch abenteuerliches Dasein. Mit viel Fantasie und viel Idealismus halten sie sich über Wasser. Die Kraft, die harte, soziale Wirklichkeit mit den Mitteln der Kunst zu verdrängen, macht den Überlebenskampf erträglich.

In seine Musik hat Puccini Opiate gemixt. So gibt es rauschhafte Herz- und Schmerzszenen, die umso mehr leuchten, je unausweichlicher das Schicksal der tuberkulosekranken Mimi voranschreitet. Puccinis Figuren kann man nicht böse sein. Es gibt keinen Unhold, von dem man sich distanzieren müsste. Nur manchen Tor, über den man lachen kann. Der Dichter Rodolfo ist der größte Verdränger unter den Künstlern. Er stürzt sich in Wut und Eifersucht, weil er die Todesnachricht Tuberkulose seiner Geliebten nicht ertragen kann. Geld für Medikamenten aufzutreiben, überfordert ihn.

Regisseur und Bühnenbildner Immo Karaman sowie der Choreograpf und Kostümbildner Fabian Posca haben einen wunderbaren Einfall. In der großen Umzugskiste des ersten Bildes wird alles, was in der Realität fehlt, schnell aus Pappe hergestellt. Der Mond, das Licht, das wärmende Feuer, die Flasche Wein. Selbst die Blumen für die Geliebte. Wirklichkeit und Phantasie überschneiden sich.