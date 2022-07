Startklar in Heiligenhaus : Sportflieger nutzen neues Schulflugzeug am Meiersberg

Heiligenhaus Die Sportflieger modernisieren ihr Gerät. Nach 60 Jahren endet eine Ausbildungs-Ära. Holzbau-Flugzeuge haben mehr und mehr ausgedient.

Seit dem vergangenen Wochenende ist am Flugplatz Meiersberg ein neues Flugzeug für die Schulung der Flugschüler im Einsatz. Mit dem neuen Flugzeug vom Typ GROB G102 Astir CS 77 setzen die Vereine (Aeroclub Ratingen und Sportflug Niederberg) des Flugplatzes ein klares Zeichen in Richtung Ausbildungszukunft und Jugendförderung.

Der Astir soll dabei – bis zum Jahresende – ein Schulflugzeug vom Typ Ka8b des Aeroclub Ratingen, aus dem Jahre 1972 ersetzten. Durch die robuste und leistungsfähige GFK- Bauweise kann so die Schulung deutlich besser an die modernen Segelflugzeuge ausgerichtet werden. Seit Jahresbeginn kommt bereits ein Astir beim Sportflug Niederberg zum Einsatz. Ein drittes Flugzeug dieses Typs soll in Kürze folgen. Damit endet nach knapp 60 Jahren ein Teil der Ära der Ausbildung auf Holzflugzeugen am Flugplatz Meiersberg.

Nach aktueller Planung wird der neue Flieger bereits im Ferienlager der Jugend zum Einsatz kommen. Es läuft bis 7. August. Flugschüler von 14 bis 27 Jahren, die am Ferienlager teilnehmen, können so auf ein leistungsfähiges Schulflugzeug zurückgreifen. Das Ferienlager der Vereine findet jedes Jahr in den Sommerferien statt und wird entweder auswärts auf anderen Flugplätzen – wie 2021 am Flugplatz Landau – oder am Meiersberg ausgetragen. Organisiert wird das Lager traditionell durch die Jugendleitungen der Vereine. Dabei liegt die Ausbildung der Flugschüler, die ab 14 mit dem Segelflug beginnen können, in den Händen ehrenamtlicher Fluglehrer.