Ratinger Radwege : BU: Wucherndes Grün an Radwegen häufiger kürzen

Ratingen Neuer Antrag: Pflege-Intervalle ohne größere Abstände. Schlecht einsehbare Stellen wie auf der Kölner Straße und der Fritz-Bauer-Straße sorgten für Unfallgefahr, meinte die BU.

(kle) Es grünt, und es wuchert – vor allem an den Radwegen: Nun hat die Fraktion der Bürger Union (BU) beantragt, dass die Verwaltung dafür Sorge tragen soll, in den fahrradfreundlichen Monaten die erforderlichen Rückschnitte des Straßengrüns nicht nur an den städtischen Radwegen, sondern auch an den Radwegen der Kreis- und Landstraßen in einem erheblich kürzeren Rhythmus als derzeit vorzunehmen.