Fußball, Bezirksliga : Schmerzhafter Auftritt für Ratinger Reserve

Ratingen In der Nachspielzeit kassiert Ratingen 04/19 II beim TV Kalkum-Wittlaer das 1:1. Das sorgt ebenso für hängende Köpfe wie die Verletzung von Torwart Dario Ljubic und die fünfte Gelbe Karte von Torjäger Melvin Ridder.

150 Zuschauer erlebten einen wahren Abstiegskrimi auf dem Kunstrasenplatz am Grenzweg in Wittlaer zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und Ratingen 04/19 II: Eine Partie voller Emotionen, in der die Gäste den Sieg zehn Sekunden vor dem Abpfiff schon vor Augen hatten. Denn zu diesem Zeitpunkt führten die Ratinger mit 1:0. Aber aus dem Erfolg wurde nichts. Die Hausherren veranstalteten in der Schlussviertelstunde ein Powerplay, die Gäste standen aber in der Abwehr gut, ließen gute Chancen des TVK kaum zu und hatten mit Kontern zwei, drei ausgezeichnete Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen. „Da hätten wir den Deckel draufmachen müssen, haben wir aber nicht“, ärgerte sich Ratingens Coach Thorsten Ridder.