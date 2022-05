Private Ukrainehilfe : Hilfsangebot gerät zum Hindernislauf

Ratingen Die Hombergerin Ilse-Angelika Jones wolle privaten Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge anbieten und sich persönlich kümmern. Das stieß auf unvermutete Schwierigkeiten. Ein Protokoll ihrer Erfahrungen.

Vor einiger Zeit fragte ich bei der Stadt Ratingen in der dafür zuständigen Stelle nach, ob und wo man sich nach der Aufnahme von Flüchtlingen erkundigen könnte. Die Antwort war kurz, bündig und endgültig: Wenn ich denn eine abgeschlossene Wohnung abzugeben hätte, könnten wir weiterreden, ansonsten erübrigten sich weitere Auskünfte. Ich war einigermaßen erstaunt, um nicht zu sagen schockiert, erwiderte trotzdem noch, dass ich gerne eine Mutter mit ein oder zwei Kindern aufnehmen würde, weil ich selbst einmal an der Hand meiner Mutter mit fünf Jahren von Ost- nach Westdeutschland geflüchtet war. Und trotz abwehrender Geste meines Gegenübers fügte ich noch hinzu, dass ich ein hübsches Zimmer mit Bad en suite zur individuellen Benutzung frei hätte, dazu einen großen Garten mit allerlei Turn- und Spielgeräten meiner beiden Enkel für die Kinder. Und ich würde denken, dass ein solches vorübergehendes Quartier doch intimer und „abgeschlossener“ sei als eine Unterkunft in einer Turnhalle. Obwohl ich schon merkte, dass meine Gesprächspartnerin ungeduldig wurde und mich abwimmeln wollte, ergänzte ich noch, dass eine abgeschlossene Wohnung wohl kaum so schnell zu finden sei, egal ob für Flüchtlinge oder für Ratinger, denn die Wohnungen seien ja derzeit Mangelware für jeden. Ich hätte mir vorgestellt, dass eine Mutter mit Kind/Kindern sich in einem Privathaus wohler fühlen würde als in einer Massenunterkunft und dass dort ja auch mehr Russisch oder Ukrainisch gesprochen würde als in einem deutschen Haushalt. Deswegen hätte man doch privat vielleicht viel schneller die Möglichkeit, Deutsch zu lernen, allein durch den täglichen Umgang miteinander.

Später kam es auf meine Anfrage hin zu einem Gespräch mit der Ratinger Integrationsbeauftragten Zelina Yetik. Tatsache ist, dass offensichtlich die Hilfsbereitschaft der Ratinger überwältigend groß ist, so dass es – was die Unterbringung in abgeschlossene Wohnungen und Sammelunterkünfte angeht – hier momentan keine Engpässe gibt. Daher rührt dann auch die Tendenz die städtische Regelung, eher nicht auf private Quartiere zurückgreifen zu wollen. Die meisten ukrainischen Flüchtlinge lassen sich schnell registrieren, um dann entsprechend Wohnraum zu bekommen. Yetik betonte, wie erfreut sie sei, dass Ratinger sich so offen und gastfreundschaftlich zeigen. Im Gespräch fragte ich, wie differenziert denn das Angebot aufgestellt sei, Wohnraum zu vermitteln und ob auch eine private Unterbringung ausreichend kommuniziert werde. Nachdem hier unerwartete Probleme aufgetaucht seien, so Yetik, hätte man diese Möglichkeit weitestgehend aus dem Programm genommen. Denn dadurch sei für das städtische Personal der zusätzliche Zeitaufwand beträchtlich gewesen. Denn im Falle, dass das gemeinsame Zusammenleben in einem Privathaus nicht funktioniert, hätte man für die Flüchtlinge wieder eine neue Bleibe finden müssen. Der Aspekt, dass vielleicht aber auch beim Wohnen in einem Privathaus Freundschaften entstünden, wurde in diesem Kontext eher nicht betont. Im Grunde wird der Eindruck erweckt, dass für private Unterbringung eher kein Bedarf ist bzw. sie gar nicht auf der Angebotsliste erscheint oder nur in geringem Maße – wenn überhaupt – noch thematisiert wird. Das ist sicherlich für manche Personenkreise auf beiden Seiten bedauerlich. Ein Perspektivwechsel könnte hilfreich und anregend sein. Insgesamt war das Gespräch interessant, aber es kristallisierte sich auch heraus, dass tatsächlich die ukrainischen Flüchtlinge einen hohen Sympathievorschub genießen, der mit Flüchtlingen aus afrikanischen Ländern nicht zu vergleichen ist. Es ist ein offenes Geheimnis, wie Forschungsgruppen gezeigt haben, dass Flüchtlinge eine unterschiedliche Akzeptanz in den Einwanderländern erfahren. Die Bereitschaft, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen ist jedenfalls in Deutschland hoch. Die Gründe dafür sind durchaus vielfältig.