Handball, Regionalliga : „interaktiv“ muss Ausrutscher in Weiden vermeiden

Trainer Ace Jonovski warnt „interaktiv Handball“ vor dem nächsten Gegner. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Nur noch vier Spiele hat „interaktiv Handball“ in dieser Saison der Regionalliga zu bestreiten, der Tabellenführer will den Titel und den Drittliga-Aufstieg. Der nächste Schritt soll Samstag in Weiden gelingen.