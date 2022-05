Vor dem 25. Mehrkampf-Meeting beim TV Ratingen : Vom Überleben bis zur Nachhaltigkeit

Auf einer blauen Tartanbahn wie hier in Berlin sollen Arthur Abele und Niklas Kaul (von links) nächstes Jahr auch beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen laufen könnenn. Foto: AP/Matthias Schrader

Ratingen Am Wochenende 7./8.Mai feiert das Meeting in Ratingen Jubiläum. Unsere Redaktion blickt in einer Serie auf das vergangene Vierteljahrhundert des Events. Heute: Rückschläge und Auszeichnungen.

In den nun 25 Jahren hat sich das Mehrkampf-Meeting beim TV Ratingen entwickelt, es gab aber auch den einen oder anderen Rückschlag. Im Jahr 2006 zog sich der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nach seinem Einstieg 1998 als Veranstalter zurück, dem Meeting drohte das Aus. Doch der TV wollte sein Zugpferd nicht aufgeben. „Wir haben dann extra eine GmbH gegründet, um das Risiko vom Verein abzuwenden, und dann das Überleben des Meetings gesichert“, erinnert sich Marion Weißhoff-Günther, die Vorstandsvorsitzende des TV.

Die Hartnäckigkeit zahlte sich aus, 2008 stieg der DLV wieder ein, seit 2009 ist er nun erneut Veranstalter. Das Meeting entwickelte sich im 2003 fertig umgebauten, modernisierten Stadion weiter prächtig – dann kam Corona. „Das Jahr 2020 war eine Katastrophe“, sagt Weißhoff-Günther. Erstmals musste das Meeting abgesagt werden, die damals gefassten politischen Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie hatten das Ursprungsdatum 20./21. Juni bereits gekippt, da Großveranstaltungen bis 31. August verboten wurden. Einen späteren Zeitpunkt für das Meeting gab es nicht – und da auch die Olympischen Spiele von Tokio, für die sich die Mehrkämpfer in Ratingen hätten qualifiziere sollen, um ein Jahr auf 2021 verschoben worden waren, sagte der TV schweren Herzens ab.

Im Jahr darauf gab es dann das Comeback in einer Light-Version – die klassischen Zuschauer waren nicht zugelassen, lediglich Offizielle, Helfer und Journalisten durften auf die Tribünen, und der sonst bei einigen Disziplinen zugängliche Innenraum blieb gesperrt. Zwar gab es sportlich gute Leistungen, Kai Kazmirek siegte bei den Männern, Georgia Ellenwood bei den Frauen, aber die Stimmung im Stadion kam bei allem Engagement der Helfer und Organisatoren zu kurz.

Das soll in diesem Jahr nun wieder anders sein, wenn die deutsche Elite gegen internationale Top-Athleten um die Tickets für die Weltmeisterschaft in den USA (15. bis 24. Juli) und die Heim-Europameisterschaft in München (15. bis 21. August) kämpft. Bei den Zehnkämpfern hat Weltmeister Niklas Kaul ebenso zugesagt wie der zuletzt zweimal siegreiche Kazmirek, zudem plant Europameister Arthur Abele sein Wettkampf-Comeback. Bei den Siebenkämpferinnen sind unter anderem die Olympia-Teilnehmerinnen von Tokio, Carolin Schäfer und Vanessa Grimm, an Bord.

Info Das Jubiläum gibt es am nächsten Wochenende Termin Das 25. Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen steigt am kommenden Wochenende, 7./8. Mai. Es geht um die Qualifikationen zur WM und EM. Serie Unsere Redaktion macht zum Jubiläum eine Serie. Erschienen ist bislang „Im Auto fiel der erste Startschuss“ über die Ursprünge des Meetings.

Sportlich ist das Meeting also bestens besetzt, und auch der Rahmen ist würdig. Denn passend zum Jubiläum hat das Event Anfang des Jahres den „Gold-Plus-Status“ erhalten und ist damit in der höchsten Kategorie. Weltweit gibt es mit Götzis in Österreich und Talence in Frankreich nur zwei andere Meetings mit diesem Stellenwert. „Das war natürlich die Auszeichnung schlechthin in diesem Jahr“, sagt Weißhoff-Günther, die seit 1987 hauptamtlich für den TV Ratingen arbeitet und kein einziges Meeting verpasst hat. Was ihr an dem Status besonders gefällt: „Es ist jetzt nicht nur eine subjektive Empfindung, dass das Meeting ausgezeichnet ist, sondern durch objektive Faktoren belegt.“ Mit der aktuellen Infrastruktur von Verein und Stadt wurde der Gold-Status erlangt, nun gehe es darum, diesen auch zu erhalten, betont Weißhoff-Günther. Dankbar ist der TV, dass die Stadt das Stadion nun weiter modernisieren wird, unter anderem mit einer neuen, noch gelenkschonenderen Tartanbahn in blau. Das soll nach dem Meeting angegangen werden und rund 1,6 Millionen Euro kosten – ein Invest in die weitere „Gold-Zukunft“ des Meetings.

Und das setzt schon in diesem Jahr einen Maßstab: beim Thema Nachhaltigkeit. „Wir haben uns das Thema schon vor zwei Jahren auf die Fahne geschrieben, aber dann machten uns erst der Corona-Ausfall und dann die Auflagen ohne Zuschauer im letzten Jahr einen Strich durch die Rechnung“, sagt Weißhoff-Günther. Nun ist es aber so weit, die Planung der vergangenen drei Jahre zu dem Thema wird umgesetzt. Und es hätte vermutlich auch kein besseres Jahr dafür geben können, denn nun ist die Nachhaltigkeit auch im Fokus des Weltverbandes – und der wird sich vor Ort ein Bild machen. „Es kommt jemand vom Weltverband vorbei und schaut sich an, ob das, was wir machen, Vorbild für andere Meetings weltweit sein kann“, verrät Weißhoff-Günther.

Der TV Ratingen stemmt die Verpflegung beim Meeting selber – das gibt es sonst nirgendwo. Hier ist Sven Pallessen (links) 2015 im Verpflegungszelt, heute ist er Präsident des TV, der in diesem Jahr auf regionale Produkte setzt. Foto: Achim Blazy (abz)