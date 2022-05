In der Grevenbroicher Innenstadt : Die Fußgängerzone als Trödel-Meile

Gut besucht war der City-Trödel in Grevenbroich am 1. Mai. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Schnäppchenjäger und Trödelmarkt-Fans hat es am Sonntag in die Grevenbroicher Innenstadt gezogen. Mehr als 70 private Aussteller beteiligten sich am City-Trödel und boten zwischen Erftpromenade und Kölner Straße ihre Waren zum Kauf an.

Viele Besucher waren auf der Suche nach Rarem – und wurden beim Stöbern an den Ständen fündig. Der Markt, der zum ersten Mal am 1. Mai stattfand, profitierte einmal mehr vom „Hype“ um Trödel. Gebrauchte Waren zu kaufen, liegt im Trend – andererseits werden viele etwa durch Trödel-Shows im Fernsehen motiviert, sich im eigenen Keller auf die Suche nach Wertvollem zu begeben, das sich zu Geld machen lässt. Bei einem City-Trödel pro Jahr soll es in Grevenbroich nicht bleiben. Das Stadtmarketing prüft, ob es einen Zusatz-Termin im August geben kann.

(NGZ)