Skf Ratingen : Armut – Sozialdienste nennen Zahlen und Folgen

Nach Erkenntnissen der Sozialberater steigt die Zahl der Hilfebedürftigen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ratingen/Heiligenhaus Die Fachdienste des SkF in Ratingen verzeichnen wachsenden Zulauf. Das hat auch, aber längst nicht nur mit der aktuellen Teuerungsrate zu tun.

„Der Blick richtet sich automatisch immer nach unten in die Ladenregale, zu den Billig-Angeboten.“ So beschreibt die Niederberger Diakonie-Tafel-Chefin Renate Zanjani den Alltag von Menschen in der Region, die wenig haben und aktuell immer schlechter über den Monat kommen.

Zahlen hierzu hat der Ratinger SkF: Im Kreis Mettmann beziehen 9,7 Prozent aller Menschen SGB II-Leistungen, also gesetzlich verbriefte Sozialleistungen. Noch schlechter sieht es für Kinder und Jugendliche im Kreis Mettmann aus: 15 Prozent der Kinder unter 18 Jahren sind arm. Dazu eine Gegenüberstellung: Während der Verbraucherpreisindex von Dezember 2020 bis Dezember 2021 um 5,2 Prozent gestiegen ist, wurde der Regelsatz für das Jahr 2022 um lediglich 0,7 Prozent erhöht.

Das schlägt unmittelbar auf den Alltag der Fachdienste des SkF durch. Aber was können die Menschen mit geringen Einkommen tun? „Sie haben keine Möglichkeiten, mehr einzusparen. Sie haben keine Rücklagen. Sich zu ernähren, ist bei den Preisen extrem schwierig – gesunde Ernährung mit Obst und Gemüse ist fast unmöglich.“ Das ist die bittere Erkenntnis, SkF-Geschäftsführerin Marie-Therese Wirtz-Doerr bringt sie auf den Punkt. Darunter leiden wie immer besonders die Kinder. Wenn dann noch auf alternative Produkte ausgewichen werden muss, weil die günstigen ausverkauft sind wie Sonnenblumenöl – reißt das ein Loch in die Kasse, das arme Familien nicht stopfen können.

„Die vom Staat jetzt versprochene Einmalzahlung von 100 Euro ist ein Witz“, sagt Beraterin Elisabeth Sandmann, die seit vielen Jahren beim SkF in der Allgemeinen Sozialberatung tätig ist. Es brauche eine dauerhafte Anpassung des Regelsatzes. Denn auch die Erhöhung der Stromkosten wird sich spätestens im kommenden Winter massiv bemerkbar machen. Schon jetzt sind Menschen mit niedrigem Einkommen am Limit. Häufig haben sie im Vergleich einen besonders hohen Stromverbrauch, weil sie sich nicht die neuesten stromsparenden Geräte leisten können, sondern auf alte oder sehr günstige Elektrogeräte mit schlechter Energieeffizienz angewiesen sind, die den Verbrauch in die Höhe treiben.

Der SkF Ratingen rechnet zudem damit, dass sich Probleme mit Energieschulden verstärken werden. In der Schuldnerberatung des SkF ist das Thema schon lange bekannt, aber was das in Zukunft bedeutet, lässt sich kaum absehen.

Und es gibt weitere Alltagsprobleme: Sehr oft melden sich Menschen beim SkF, die die Zuzahlung für Medikamente nicht bezahlen können oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente brauchen, für die sie selbst aufkommen müssen. Schwierig, so listen die Berater weiter auf, sind notwendige Fahrten zum Facharzt nach Düsseldorf oder zu Ämtern in Mettmann. Die Tickets dafür können sich viele nicht leisten. Sogar mit einem Sozialticket (das mit 40 Euro im Monat das Budget belastet) kostet jede einzelne Fahrt nach Düsseldorf weitere 5 Euro Zuzahlung.