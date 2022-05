Schulabschluss in Ratingen : Abiturprüfungen 2022 – die Zeit läuft

Ihr Blick auf die weiteren Prüfungen wirkt eher entspannt: Stella Marie Kohn, Bennet Lenz und Luisa Ruhnau (v. l.) im Innenhof des Weizsäcker-Gymnasiums. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Es ist der dritte Abschluss-Jahrgang, der „Corona-Abitur“ macht. Die ersten Klausuren sind geschrieben. Und schon jetzt rücken Zeugnisvergabe und Abi-Ball in den Blick. Wie auch die Frage: Was kommt danach?

Spannende letzte April-Woche am Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium: Erst wurde der lang ersehnte Ergänzungsbau bezogen, dann folgten die ersten Abiturklausuren für den Jahrgang 12. Der Neubau hat übrigens auch einen Klausurraum.

Stella Marie Kohn hatte ihre Deutschklausur allerdings in der Stadthalle zu schreiben, die erneut zum Prüfungssaal umfunktioniert war. „Irgendwie hatte ich das Gefühl, die Themen waren leichter als im Jahr 2019, außerdem gab es eins mehr für uns zur Auswahl als in früheren Jahren“, so ihre entspannte Rückschau. Sie hatte zur Vorbereitung auch mal in alten Klausurthemen-Sammlungen nachgesehen.

INFO Der Fahrplan zum Abiturzeugnis Die schriftlichen Abiturprüfungen werden bis zum 10. Mai geschrieben. Die mündlichen Prüfungen finden ab dem 11. Mai statt. Der letztmögliche Tag der Zeugnisausgabe ist der 25. Juni.

Das Landes-Schulministerium hatte schon vor Beginn der Prüfungsphase deutlich gemacht, den Schülern dürften „keine pandemiebedingten Nachteile entstehen“. Ein Ergebnis war eben die erweiterte Themenauswahl in den Abiturfächern. Außerdem gab es Anfang April eine Woche zur Vorbereitung, in der die angehenden Abiturienten Unterricht nur noch in ihren Abiturfächern hatten.

„Bei uns war es eigentlich so, dass schon zuvor viel Präsenzunzterricht möglich war“, sagt Stella Marie. Kurzum: „Corona hat uns keinen krassen Nachteil gebracht.“ Das sei zeitweise mehr eine Frage der Selbstorganisation gewesen, findet Bennet Lenz. Seine Leistungskurse Mathe und Chemie gelten gemeinhin als Schwerbrocken, da war die Oberstufenzeit mit dem „Abholen von Aufgaben auf verschiedensten Kanälen und Lernplattformen nicht immer einfach“, so seine kleine Bilanz der „Coronafolgen“.

Luisa Ruhnau nennt eine weitere: „Es war nicht immer einfach, mit Lehrerwechseln und Stundenausfällen umzugehen.“ Sie selbst hatte sich mit Leistungskursen Pädagogik und Biologie vergleichsweise „extreme Lernfächer“ ausgesucht – „viel Theorie, viele Modelle“. Da sei der Abi-Crash-Kurs Anfang April gerade recht gekommen. Auf Stella Marie wartet noch die Matheklausur in dieser Woche, eine praktische Klausur im Fach Kunst und die mündliche Prüfung in Philosophie.

Neben allen Vorbereitungen blieb Zeit für die Mottowoche (“Ab in die Zukunft“), mitsamt größeren Aktionen wie „Stühle-Tetris“ in diversen Räumen. Ein Programm übrigens, das die Schulleitung wohlwollend abgenickt hat. Auch das schon ein Fall für den Rückblick: „Es wurde eine Menge erlaubt“, so die Einschätzung des Abiturienten-Trios. Einzelne Mottotage hießen „Zeitreisen“, „Kindheitshelden“, „Hang over“ und „Filme und Serien“.