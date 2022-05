Handball, Oberliga : TV Angermund gibt nicht auf, verliert aber erneut

Auch neun Treffer von Martin Gensch (am Ball) reichten dem TVA nicht. Foto: Achim Blazy (abz)

Angermund Die Lage in der Handball-Oberliga ist für den TV Angermund nach dem 28:31 gegen den TV Lobberich aussichtslos. Die Hausherren müssen viel improvisieren. Dienstag kommt der Uralt-Rivale Unitas Haan.

Zunächst einmal die gute Meldung aus Angermund. Die Handballer, in der Oberliga inzwischen fast hoffnungslos abgeschlagen, sie geben sich nicht auf. So auch im Heimspiel gegen den TV Lobberich nicht. Das Team von Trainer Uli Richter gab alles, es mühte sich bis zum Abpfiff, wenigstens einen Punkt zu holen. Aber es sollte nicht sein, der Tabellenvierte von der anderen Rheinseite war zu stark, der TVA unterlag 28:31 (12:14). Er musste mit acht Feldspielern auskommen, und in der Endphase schwanden dann die Kräfte immer mehr. Darauf wartete Lobberich, und bei 26:30 aus Sicht des TVA war gut drei Minuten vor dem Ende alles entschieden.