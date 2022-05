Handball, Verbandsliga : Der Spitzenreiter wankt bedenklich

Tim Zeidler bot ein überragendes Spiel für „interaktiv Handball II“ und setzte dem Nachbarn TB Wülfrah 13 Bälle in die Maschen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Lintorf Der TuS 08 Lintorf verliert beim LTV Wuppertal II 28:34, und so kann Überruhr in der Handball-Verbandsliga die Tabellenführung übernehmen. Der TV Ratingen unterliegt in Kettwig knapp, „interaktiv II“ besiegt Wülfrath daheim deutlich. Die Lintorfer Reserve macht einen großen Schritt zum Klassenerhalt.

Von Werner Möller

Fremde Sporthallen bleiben für den TuS 08 Lintorf ein Gräuel. Sonntagnachmittag verlor der Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga auch beim LTV Wuppertal II, und dies deutlich mit 28:34 (10:13). Eigentlich unfassbar, zumal es in Bestbesetzung in die Schwebebahnstadt ging. Auch der Rückraum-Bomber Sebastian Thole stand im Aufgebot. Jedenfalls wurden sich die Verlustpunkte neun und zehn eingehandelt, und ganz plötzlich steht die zweimal bezwungene SG Überruhr in der Tabelle nach Minuspunkten besser. „Jetzt wird es ganz schwer, den Meistertitel zu holen“, sagte der völlig enttäuschte Pressewart Hajo Pfeiffer. „Aber unser Angriffsspiel war fehlerhaft, und auch die Abwehr ließ sich viel zu oft überwinden.“ 34 Gegentore sagen dazu alles.

In der Anfangsphase hielten die Lintorfer noch mit, aber schon Mitte der ersten Halbzeit zeichnete sich ab, wie schwer es wird (4:7-Rückstand, 10. Minute). Auch später lagen die Hausherren immer deutlich vorne. Hoffnung keimte beim Noch-Tabellenführer auf, als Thole auf 22:24 verkürzen konnte (48.). Die LTV-Reserve warf es nicht aus der Bahn, sie zog schnell wieder uneinholbar weg. Am Samstag steht für Lintorf das letzte Heimspiel an, die SG Langenfeld II ist zu Gast, und es geht noch zweimal in fremde Hallen: Nach Horst, der Termin ist unklar, und zum Saisonausklang am 14. Mai nach Cronenberg.

Überruhr hat aktuell zwei Spiele weniger bestritten, kann also die Spitze aus eigener Kraft übernehmen. Allerdings hat die SG auch ein knüppelhartes Restprogramm mit fünf Spielen, vier davon auswärts, in 13 Tagen. Gegner sind unter anderem die Bergischen Panther II, der TV Ratingen und der LTV Wuppertal II am letzten Spieltag.

46 Stunden nach dem hart erkämpften Derby-Unentschieden gegen den TuS Lintorf musste der TV Ratingen in der Verbandsliga schon wieder ran, es ging zum Tabellennachbar SV Kettwig. Vor der Pause gelangen zwei feine Führungen durch Lars Friedrichs (10:8/ 20.) und Pascal Schmidt (16:14/ 23.). Aber nach dem Wechsel führte in der Regel der SV Kettwig, allerdings immer knapp. Dennoch, dieser SVK siegte nicht unverdient 30:28 (14:13), und die Punkte blieben damit in der Nachbarstadt.

Aber bis zum Abpfiff war das Match hart umkämpft. Jonas Kruecken glich zum 22:22 aus (48.) und 80 Sekunden vor dem Ende warf Schmidt seinen Turnverein 28:29 heran. Erst in der Schlussminute, 30 Sekunden waren noch zu spielen, konnten sich die Hausherren ihre beiden Punkte sichern. Bester Ratinger Akteur war Torwart Marco Sobotta, der allein zwischen den Pfosten stand und um die 15 Bälle abwehrte. „Auch wir hätten durchaus die Punkte holen können“, sagte Trainer Jörg Schomburg. „Das Donnerstag-Spiel kostete reichlich Körner. In der Endphase fehlten sie. Der SV Kettwig ist ja nicht irgendein Gegner, Kettwig, das ist immer ein heißes Pflaster. Wir sind nicht unzufrieden mit dieser Vorstellung.“

Das dürfte auch die Gemütslage bei einem Liga-Konkurrenten beschreiben: „interaktiv Handball II“ war nicht wiederzuerkennen gegenüber der Haan-Heimpleite vom Donnerstag. Im Heimspiel gegen den Nachbarn TB Wülfrath zeigten die Ratinger eine erfreuliche Vorstellung und gewannen sicher 39:33 (20:18). Die Entscheidung wurde nach 40 Minuten erzwungen, als eine 28:22-Führung gelang, Clemens Oppitz traf hier im Doppelpack. Der Vorsprung wurde sicher verwaltet.

So spielten sie Kettwiger SV – TV Ratingen⇥30:28 (14:13) TVR: Sobotta – Kirbach 4, Pani, Jochens, Wiedemann 5, Kruecken 4, Max Beckmann 6, Tristan Beckmann, Friedrichs 4, Czarnecki 1, Schmidt 4. Schiedsrichter: Klein/Steube. Zuschauer: 80. „interaktiv Handball II“ – TB Wülfrath⇥39:33 (20:18) „interaktiv“: Jäger, Alex Zeidler – Tim Zeidler 13/6, Perschke 6, Stock 3, Ludorf 1, Schlierkamp 3, Poschacher 4, Opptz 5, Bakhsh 2, Schirmer, El-Shaboury 1, Lazarov 1. Zuschauer: 32. Schiedsrichter: Kamper/Kamper (Essen). LTV Wuppertal II – TuS 08 Lintorf ⇥34:28 (13:10) TuS: Hallfeldt, Götze – Pfeiffer 1, Bauerfeld 1, Wentzel 1, Strunk, Lesch 7, Moore, Thole 5, Greday 1, Wasse 5, Ziebold 1, Kropp 6. Schiedsrichter: Bonekämper/Peters (Essen). Zuschauer: 40. HSV Dümpten – TuS Lintorf II⇥28:30 (16:17) TuS II: Voigtländer, Götze – Leon Pape 4, Demming, Friedrich 1, Schoppe, Semmler 5, Held 8, Hanke, Wasse 1, Moore, Faßbender 10, Scholl 1. Schiedsrichter: Janus/Linden (Meerbusch/Düsseldorf). Zuschauer: 50.

Aber vom vorzeitigen Klassenerhalt will Trainer Rene Osterwind noch nichts wissen: „Zwei Punkte brauchen wir noch. Dennoch, es sieht jetzt ordentlich aus.“ Fünf Spiele gilt es noch zu bestreiten, das nächste ist am Samstag, wieder daheim, dann kommt der gegenwärtig unberechenbare TV Ratingen (15.30 Uhr) an die Gothaer Straße.

Gegen Wülfrath stellte Osterwind weitgehend den 37 Jahre alten Routinier Malte Jaeger zwischen die Pfosten, der Spielpraxis bekommen soll. Er spielte einst zu Drittligazeiten schon für die Ratinger, dann machte er vier Jahre Pause, und nun konnte Osterwind ihn überzeugen, dass er mächtig gebraucht wird. Die Vorstellung des Keepers war gut. Dann gab der A-Junior Aly El-Shaboury seinen Einstand. Der Linkshänder machte seine Sache ebenfalls sehr ordentlich, auch wenn er noch im Schatten des wieder überragenden Tim Zeidler steht. El-Shaboury wird zudem zusätzlich in der nächsten Saison in der A-Jugend der HC Düsseldorf spielen. Überzeugen konnten ebenfalls die beiden 19-jährigen Alex Poschacher, ein Kreisläufer, und Jonas Perschke, der an den Seiten eingesetzt wird. Dazu sagte Osterwind: „Wir sind richtig stolz auf diese drei Jungs. Die werden der Mannschaft schon in Kürze einen mächtigen Schub geben. Es macht Riesen-Spaß, mit ihnen zu arbeiten und sie dann spielen zu sehen.“