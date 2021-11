Handball, Regionalliga : Oelze führt sein Team zum Sieg in Korschenbroich

Korschenbroich In einem intensiven Spiel der Regionalliga setzen sich die Routiniers von „interaktiv Handball“ beim TV Korschenbroich durch und tauschen so mit dem vorherigen Tabellenvierten den Platz. Kapitän Alexander Oelze trifft elfmal.

Im einzigen Spiel der Regionalliga an diesem Wochenende hat „interaktiv Handball“ beim TV Korschenbroich 34:30 (13:12) gewonnen. In einem intensiven Spiel sorgte Kapitän Alexander Oelze per Siebenmeter für die erste Drei-Tore-Führung der Gäste (17. Spielminute), doch Nicolai Zidorn warf den TVK mit seinem vierten Treffer in Folge wieder zum 10:10-Ausgleich. Und wenig später führten die Hausherren 12:10 durch das Tor von Henrik Schiffmann (23.) nach einer doppelten Unterzahl der Gäste, als Stanko Sabljic und Robert Markotic kurz nacheinander vom Feld mussten.