Testspiel am Mittwoch : Was die Partie gegen Viktoria Köln so besonders macht

Mönchengladbach Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres trifft Borussia am Mittwoch in einem Test auf Viktoria Köln. Vor allem für einen Gladbacher wird es eine besondere Partie – wobei dieser gar nicht sicher sein kann, dass er überhaupt zum Einsatz kommt.

Am Mittwochabend ist der Hattrick perfekt: Nachdem sie schon im Juli 2021 sowie im vergangenen Januar gegeneinander gespielt hatten, bestreiten Borussia Mönchengladbach und Viktoria Köln auf dem Fohlenplatz um 18.30 Uhr das dritte Testspiel gegeneinander im Halbjahres-Rhythmus. Während es für den Drittligisten aus Köln bereits in zehn Tagen ernst wird mit dem ersten Meisterschaftsspiel, ist es für Borussia erst der dritte Test in der laufenden Vorbereitung – und der erste nach dem einwöchigen Trainingslager am Tegernsee.

Dort hatte Trainer Daniel Farke im Spiel gegen 1860 München (6:0) die später zum Team gestoßenen Schweizer Nationalspieler Yann Sommer und Nico Elvedi noch geschont. Während Elvedi über leichte muskuläre Probleme klagte, wurde Sommer nach einigen harten Trainingstagen noch geschont. „In der Vorbereitung muss man immer smarte Entscheidungen treffen, um keine Verletzungen zu riskieren. Das Wichtigste ist, verletzungsfrei durchzukommen“, sagte Farke in Rottach-Egern. Nun, zurück im Borussia-Park, könnten Sommer und Elvedi gegen die Viktoria erstmals zum Einsatz kommen.

Läuft Sommer auf, könnte das für Moritz Nicolas bedeuten, dass er seinen persönlichen Hattrick in den Tests zwischen der Borussia und der Viktoria verpasst. Für Gladbachs Ersatztorwart ist es ganz sicher kein Spiel wie jedes andere, war der Keeper in der vergangenen Saison doch an den Kölner Drittligisten ausgeliehen. Das Leihgeschäft war im Juli 2021 zustande gekommen, nachdem sich wenige Tage zuvor im Testspiel gegen Borussia – Adi Hütter feierte damals seinen Einstand als Gladbach-Coach – Viktorias Schlussmann Sebastian Mielitz früh verletzte. Nicolas konnte derweil im Borussentrikot auf sich aufmerksam machen und in der Schlussphase mit einer Parade das 2:2 sichern.

Im Januar stand dann Nicolas im Kölner Tor, als die Viktoria – einen Tag nach dem Gladbacher 2:1-Erfolg bei den Bayern – auf dem Fohlenplatz zu Gast war. Diesmal ging der 23-Jährige, dessen Leihe als Stammkeeper mit 30 Drittliga-Einsätzen sehr erfolgreich verlief, gar als Sieger vom Platz, der Drittligist gewann 3:2 bei den Borussen. Diesen fehlt demnach noch ein Sieg in der jüngsten Testspiel-Bilanz gegen die Kölner.

In freundschaftlichen Begegnungen kennen sich die beiden Vereine demnach bestens, das letzte Pflichtspiel liegt indes schon lange zurück. Und es führt zu einer zweiten Personalie zwischen den Klubs, die indes für Borussia von weitaus größerer Tragweite war als jüngst die Nicolas-Leihe. Denn als die Gladbacher im Januar 1965 Viktoria Köln in der Regionalliga West 1:0 schlugen, absolvierte Hennes Weisweiler sein erstes Jahr als Chefcoach bei der Borussia. In der Spielzeit zuvor hatte Weisweiler noch die Viktoria trainiert, von der er im April 1964 nach sechs Jahren zu den Gladbachern wechselte – und diese zu einem europäischen Spitzenteam formte.

Von einem solchen Status ist die aktuelle Borussen-Generation wieder weit entfernt. Für Weisweilers jüngstem Nachfolger auf der Gladbacher Bank, Daniel Farke, wird es am Mittwoch im Test gegen die Viktoria vor allem darum gehen, auf den bislang gezeigten Leistungen aufzubauen und vor allem in der Defensive noch mehr Sicherheit zu erlangen. Denn während die Offensive bei den Spielen gegen Rot-Weiss Essen (4:2) und 1860 München (6:0) schon zu glänzen wusste, gewährte Borussia ihrem Gegner in beiden Partien ein paar gute Torgelegenheiten zu viel.