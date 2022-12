Ratinger Stadtgeschichte Heimatverein hat eine eigene Aktionshütte

Die Jahresgaben sind in diesem Jahr die neue „Quecke“ Nr. 92 und ein Malbuch zum Ratinger Wimmelbuch des Vereins. Der Verein für Heimatkunde und Heimatpflege habe vor zwei Jahren ein neues Buch herausgebracht, so Michael Lumer, der Vorsitzende. Titel: „Wimmelfieber in Ratingen“. Dieses Wimmelbuch hat bis jetzt Kinder wie auch Erwachsene begeistert, sodass der Ratinger Heimatverein sich entschlossen hat, ein Malbuch zum Wimmelbuch herauszubringen.