Heiligenhaus Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf dem Südring

Die Polizei rekonstruiert den Unfallhergang so: Die 49-Jährige stand mit ihrem Mercedes GLC gegen 15.30 Uhr an einer Ampel an der Kreuzung Südring/Mittelstraße und wartete auf Grün. Zeugenangaben zufolge fuhr sie jedoch bereits an, als die Ampel noch Rotlicht zeigte. Daraufhin kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem Peugeot Expert eines 70-jährigen Mannes aus Heiligenhaus.