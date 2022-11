Sportevent in Heiligenhaus Schulsport – fast wie „Ninja Warriors“

Die Sportgeräte sind riesig. Und selbst der Laie erkennt: An diesem Parcours ist Sicherheit Trumpf. Planen, Polster, Gummistopper an Rampen und Rutschen. Das Ganze hat nichts zu tun mit Barrenturnen, lederbezogen-unverwüstlichen Böcken oder muffelnden Medizinbällen. Oder sonst mit einer Erinnerung an Turnunterricht von anno dazumal.