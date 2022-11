Musik in Lintorf Adventskonzert und Weihnachtsmusical

(RP) Die Zeit der Advents- und Weihnachtskonzerte beginnt auch in Lintorf. Die evangelische Kirchengemeinde Lintorf-Angermung freut sich, die Maasstedelijke Koren – einen Kammerchor aus Rotterdam – in der Kirchengemeinde zu einem Adventskonzert begrüßen zu können. Das Konzert findet am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr in der evangelischen Kirche in Lintorf am Konrad-Adenauer-Platz 9 statt.