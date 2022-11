St. Dionysius Kleinenbroich Bundesschützen-Musikkorps begeistert mit Adventskonzert

Eine Besucherin brachte es in den sozialen Medien auf den Punkt, was wohl viele so nach dem Adventskonzert des Bundesschützen-Musikkorps empfunden haben: „Ein tolles Konzert in der neu renovierten St. Dionysius Kirche. Ein herzliches Dankeschön an alle Musikerinnen und Musiker und an den fantastischen Dirigenten. Jetzt kann Weihnachten kommen.“