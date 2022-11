Weihnachtskonzert in Radevormwalder Wupperorten Wupperchöre laden ein zum Jubiläumskonzert

Zum 50. Mal laden die Wupperchöre zu ihrem Konzert in der Adventszeit ein. Das Jubiläumskonzert findet am dritten Adventssonntag statt. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung 2020 und 2021 ausfallen, nun freuen sich alle Beteiligten, das Versäumte nachzuholen. Die Wupperchöre haben dazu ein Programm zusammengestellt, das in der Tradition der beliebten Konzertreihe steht. „Nur der Ort des Weihnachtskonzertes ist in diesem Jahr geändert worden“, erklärt Rolf-Werner Waldhausen, der Sprecher der Wupperchöre. Das Konzert ist am Sonntag, 11. Dezember, um 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Josef, Keilbecker Straße 2.