Heiligenhaus Dreimal Bücherflohmarkt im Advent

Vor allem: Was wäre das Reisen ohne informative Lektüre in Führern und Bildbänden? Auf dem Büchermarkt finden Besucher alles an Lesestoff, was das Herz begehrt. Eine breite Palette an Unterhaltungsliteratur, von Romanen und Thrillern bis zu literarischen Klassikern der Moderne, ebenfalls Kinder- und Jugendbücher. Im Angebot sind historische und philosophische Raritäten des 19. und 20. Jahrhunderts, Klassikerausgaben, Autobiographien und Analysen von Historikern und Politikern zu zeitgeschichtlichen Strömungen der vergangenen 200 Jahre. Kosmopoliten werden in einer breiten Palette an reizvollen gut erhaltenen Bildbänden ihre bevorzugten Lieblingsländer und reich bebilderte DuMont Kunst-Reiseführer entdecken. Naturschönheiten, Ratgeber und Fachbücher aller Wissensgebiete sind zu finden. Tipp für Genießer: Ein Gourmet hat allein hundert Kochbücher gestiftet mit international leckeren Rezepten. Da dürften Sorgen um Ideen fürs Weihnachtsmenü schwinden.