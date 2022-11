Adventszeit in Düsseldorf Abwechslungsreiche Adventskalender mit viel Musik

Golzheim Die evangelische Tersteegen-Kirchengemeinde bietet an jedem Tag im Advent einen musikalischen Kalender an. Zu Beginn am 1. Dezember laden zwei Familien Gäste zum adventlichen Beisammensein ein. Beginn ist um 18 Uhr im Haus Hortensienstraße 19a. Am 3. Dezember verbirgt sich das „Junge Podium“ des Deutschen Tonkünstler Verbandes hinter dem Adventskalendertürchen und ist mit einem Nachwuchskonzert um 17 Uhr in der Tersteegenkirche, Tersteegenplatz 1, zu erleben. Die Tersteegen-Combo tritt dort am 7. Dezember um 17 Uhr auf. Einen Überblick über alle Angebote mit Orts- und Uhrzeitangabe steht online unter www.tersteegenkirche.de.