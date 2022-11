Ein besonderes Wohnobjekt „Das ist Demokratie im Kleinformat“

„Überall, wo so viele Menschen zusammenleben, gibt es Differenzen“, so Büth. „Das hat aber nichts mit dem Lindwurm zu tun.“ Da stören die Schuhe vor der Wohnungstür, oder der Nachbar feiert zu laut – „meist sind es zwischenmenschliche Probleme“, sagt Büth. „Wir versuchen immer zuerst, zu vermitteln.“ Und da spricht er dem Lindwurm ein großes Lob aus. Das ganze Haus sei so etwas wie gelebte Demokratie im Kleinformat. Die Eigentümerversammlungen werden von 150 bis 250 Personen besucht. Die meisten Eigentümer strebten eine harmonische Gemeinschaft an. Also wird argumentiert, diskutiert und schließlich ein Mehrheitsbeschluss gefasst, der von allen getragen wird. Persönliche Interessen, die dem Beschluss entgegenstehen, müssen schlicht untergeordnet werden. „Das klappt nur im Team“, so Büth. „Wir bekommen große Unterstützung aus dem Objekt. Hausmeister und Verwaltungsbeirat sind sehr engagiert und federn einiges ab.“