Fußball, Kreisliga A RWL schöpft Hoffnung dank der Offensive

Aber was kräftige Hoffnung schürt, das ist das zuletzt gezeigte Offensivspiel vom Sonntag gegen den FC Bosporus (6:3-Sieg). Mit der Hereinnahme von Saliman Atyi an der linken Seite und im Sturmzentrum mit dem 19 Jahre alten Marzio Menzler wurde Bosporus an die Wald gespielt. Sind die beiden am Freitag in der Startelf? Co-Trainer Theo Momm wollte, was verständlich ist, darüber keine Auskünfte geben. Der 53 Jahre alte Berufssoldat lenkte von diesem Thema völlig ab und meinte: „Wir müssen endlich die Fehler im hinteren Bereich abstellen. Das ist wichtig, dann sind wir auch beim DSC nicht chancenlos.“ Am Kader wird nichts geändert, von den Langzeitverletzten steht aktuell noch keiner wieder zur Verfügung.