Wohnen : SPD fordert Pläne gegen Wohnungsnot

Die neuen Wohnhäuser der Wogera an der Philippstraße: Die Stadt will eine engere Zusammenarbeit mit der Genossenschaft prüfen, um Wohnraum zu schaffen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die SPD drückt aufs Tempo in Sachen sozialer Wohnraum, denn viele Vorhaben stocken.

Das Thema bezahlbarer Wohnraum bleibt weiter brisant. Die SPD erwartet in 2019 von der Verwaltung spürbare Erfolge. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt sei nach wie vor besorgniserregend und spitzt sich immer weiter zu, wie die Verwaltung selber bestätige in der Vorlage 192/2018, so SPD-Fraktionschef Christian Wiglow und macht Vorschläge. In der Tat sind Bauprojekte, die auch preiswertes Wohnen möglichst auch für junge Familien vorsehen, rar gesät. Zuletzt hatte die Ratinger Wohnungsbaugenossenschaft Wogera an der Philippstraße zwei Wohnhäuser fertiggestellt. Eine private Trägergemeinschaft, die mittlerweile selbst eine Genossenschaft gegründet hat, will auf dem ehemaligen Feuerwachengelände an der Lintorfer Straße einen Mehrgenerationen-Wohnpark realisieren. Ansonsten stocken Bauprojekte wie am Felderhof oder legen Fehlstarts hin wie in Lintorf an der Rehhecke: Der Plan, dort etwa 1300 Wohneinheiten zu errichten, stieß auf Protest. Das alles macht sich bemerkbar auf dem Markt.

So steige nach Angaben von Wiglow die Zahl der Wohnungssuchenden und die Zahl der ausgegebenen Wohnberechtigungsscheine. Die Zahl der Sozialwohnungen gehe immer weiter zurück: „Von 2017 bis 2025 um weitere knapp 9% auf dann nur noch 2210 (Ende 2017 waren es 2419). Angesichts nicht vorhandener Neubautätigkeit in Ratingen eine sehr beunruhigende Tatsache.“ Im Jahr 2017 sei im Kreis Mettmann der Neubau von 127 Mietwohnungen mit Darlehen in Höhe von 17,6 Mio. Euro gefördert worden: „In Ratingen nichts, wie aus der Vorlage 20/025/2018 des Kreistages zur Wohnraumförderung hervorgeht. Aus Sicht der SPD ein unhaltbarer Zustand.“

Info Welche Grundstücke sind verfügbar? Auf Initiative der SPD-Fraktion haben sich Ausschüsse und Rat intensiv mit der Situation auf dem lokalen Wohnungsmarkt und den Strategien zur Schaffung von mehr öffentlich-gefördertem und bezahlbarem Wohnraum beschäftigt. Dabei standen meist planungsrechtliche Fragen und die Verfügbarkeit von Grundstücken für diesen Zweck im Fokus der Beratungen. Infos: www.wo-ge-ra.de.

Nachdem in 2018 der Rat die Prüfung, ob die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft sinnvoll wäre, abgelehnt hat, sei zumindest beschlossen worden zu prüfen, ob und wie das Engagement der Stadt in der Wogera gesteigert werden könne. Die Ergebnisse dieser Prüfung erwartet die SPD nun zeitnah.

Zudem erwartet die SPD von der Verwaltung im Jahr 2019 sicht- und spürbare Anstrengungen in der Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Ratingen. Es gebe ja durchaus einige Initiativen und Vorstöße, bei denen nun Handeln der Stadt verlangt werde. Das Vorhaben an der Schappe-Straße rund 30 – 35 öffentlich geförderte Wohnungen zu bauen, solle von der Verwaltung mit unterstützt werden.

Zudem will die SPD, dass das Vorhaben einer Essener Wohnungsgenossenschaft an der Ecke Bechemer Straße/Europaring endlich weiter vorankommt. „Dort könnte eine größere Zahl von bezahlbaren Wohnungen errichtet werden, die wir in Ratingen so bitter benötigen“, so Wiglow. Die baurechtlichen Klippen müssten nun alle umschifft sein, so dass es auch hier vorangehen könnte.

Zum anderen konkretisieren sich die Planungen für den zweiten Teil der Fläche der alten Maschinenfabrik (neben Edeka). Auch hier hatte der Rat einen Anteil von preisgedämpften/ öffentlich-geförderten Wohnraum vorgegeben. Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Schwarzbachquartiers sollte der Gewerbeanteil noch weiter reduziert und der Wohnungsanteil erheblich gesteigert werden. Hierzu erwartet die SPD ebenso von der Verwaltung konkrete Umsetzungsschritte im Jahr 2019.

Zudem erwartet die SPD Ergebnisse zu den Prüfaufträgen, bezahlbaren Wohnraum über Kindertageseinrichtungen und auch Supermärkten zu schaffen. Für die Goldkuhle gebe es Überlegungen, aber noch nichts wirklich Konkretes. Auch gebe es ja noch andere Standorte, wo solche Pläne lohnen würden.

Vertagt in die erste Sitzung des Bezirksausschusses Mitte in 2019 wurde der Antrag der SPD, auf der Freifläche an der Bahnstraße neben dem Calor-Carrée öffentlich geförderten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Verwaltung wollte die Zeit nutzen, andere, aus ihrer Sicht prioritäre Nutzungen für diese schon seit Jahren brachliegende Fläche vorzustellen. Aus Sicht der SPD bietet sich diese Fläche zur Wohnraumschaffung geradezu an, so dass nichts gegen eine Umwandlung spräche. Zudem seien in der Vergangenheit immer wieder Nutzungen seitens der Verwaltung ins Spiel gebracht worden, die sich alle niemals realisierten.

Ratingen brauche viel mehr bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten, weit in die Mitte der Gesellschaft hinein.