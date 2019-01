Wirtschaft : Schweizer eröffnen Kontrollzentrum

Digitale Fernüberwachung bei Securitas Deutschland: Über Kameras und Sensoren haben die Mitarbeiter in den Zentralen wichtige Sicherheitsbereiche ihrer Kunden im Blick. Foto: RP/Securitas Deutschland

Ratingen Neues Vertriebs- und Kontrollzentrum von Veritas für digitale Sicherheitsanlagen in Ratingen.

(RP) Die Stadt bleibt für Dienstleistungsunternehmen ein attraktiver Standort. Nachdem das Inkasso-Unternehmen Powell angekündigt hatte, in der ehemaligen LG-Zentrale in West mit etwa 400 Mitarbeitern einzuziehen, hat sich an der Balcke-Dürr-Allee ein Sicherheitsunternehmen mit zunächst etwa 70 Mitarbeitern angesiedelt.

Das Unternehmen Verisure Deutschland GmbH, eine Tochter der Schweizer Securitas Direct Verisure Gruppe, betreibt nun ein Vertriebs- und Kontrollzentrum für digitale Sicherheitsanlagen in Ratingen. Für die Ansiedlung gab es Unterstützung der Landeswirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.INVEST. Bis Ende 2019 soll die Zahl der Arbeitsplätze auf etwa 200 wachsen. Das teilte das Unternehmen mit.

Info Notruf-Leitstellen in aller Welt Die Securitas Direct Verisure Gruppe besteht seit 30 Jahren und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 16.000 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen ist mit 15 Notruf- und Serviceleitstellen in Europa sowie Südamerika aktiv und betreut mehr als drei Millionen Kunden. Infos unter www.securitas.de.

Mit neuen Sicherheitstechnologien entwickelt die Schweizer Firma Alarmsysteme für Privathaushalte und Unternehmen. NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart sieht in der Ansiedlung von Verisure auch einen Fortschritt für den Digitalstandort NRW. „Die digitale Transformation schafft nicht nur neue Perspektiven für Unternehmen, sondern hält auch große Chancen und Erleichterungen für eine smarte Gesellschaft bereit. Unser Ziel ist, Digitalisierungsprozesse auf allen Ebenen immer auch in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger zu stellen. Flexible Smart Home-Anwendungen, die unseren Alltag ein wenig sicherer und einfacher gestalten, gehören sicherlich dazu“, so Pinkwart.

„Der Kern unserer Arbeit besteht darin, Menschen zu schützen. Mit unseren zertifizierten Produkten und unserem hochprofessionellen Service übernehmen wir die Verantwortung für die Sicherheit unserer Kunden“, so Álvaro Grande Royo-Villanova, CEO der neu gegründeten Verisure Deutschland GmbH. „Wir investieren in die Sicherheit von Haushalten und Unternehmen. Der Standort Deutschland spielt eine zentrale Rolle in unserer internationalen Expansionsstrategie.“

Jedes Verisure-Alarmsystem in Deutschlandverfügt über eine direkte Verbindung zur nach ISO 9001 und EN50518 zertifizierten Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen, wo ein speziell geschultes Team den Alarm bewertet und in einer durchschnittlichen Zeit von weniger als 60 Sekunden beantwortet. Diese Leitstelle steht rund um die Uhr zur Verfügung, um jederzeit alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten und wenn nötig Wachpersonal, die Polizei, die Feuerwehr oder den Krankenwagen zu informieren. Zudem hat der Kunde die Möglichkeit, das gesamte Sicherheitssystem über eine App zu steuern. Darüber erhält er im Alarmfall auch sofort aktuelle Aufnahmen und Fotos von der Situation im Gebäude.

In NRW finde Verisure optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum, so Petra Wassner, Geschäftsführerin von NRW.INVEST.

In der ehemaligen LG-Zentrale in West werden, wie berichtet, Powell Standorte aus Düsseldorf und Krefeld zusammengezogen. Es ist nach eigenen Angaben eines der größten Unternehmen in Europa auf dem Gebiet des Forderungsmanagements. Der Umsatz lag nach eigenen Angaben im Jahr 2017 bei 590 Millionen Pfund.

Nach Essen entstehe in Ratingen der zweitgrößte Standort un Deutschlands, so Unternehmenssprecher Maciej Mielczarek gegenüber der RP. In Ratingen würden die bisherigen Standort Krefeld und Düsseldorf zusammengezogen.