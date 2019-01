Ratingen: Capio Klinik informiert auf Messe „50 Plus“

Ratingen Medizinisches am Wochenende in der Ratinger Stadthalle: Es geht um die Behandlung von Venenleiden.

(RP) „50 Plus – Freude am Leben“ lautet der Titel der Messe, die am Samstag, 12. Januar, und am Sonntag, 13. Januar, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle Ratingen, Schützenstraße 1, stattfindet. Auch die Capio Klinik im Park aus Hilden ist an beiden Tagen mit einem Stand vertreten.