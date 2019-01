Polizeibericht : Unfälle mit Fußgängern häufen sich

Ratingen Gestern meldete die Polizei erneut zwei Verkehrsunfälle zwischen PKW und Fußgängern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Fußgängern hat sich in den vergangenen Tagen gehäuft: Gestern meldete die Polizei erneut zwei Vorfälle aus Ratingen und Heiligenhaus.

In Ratingen befuhr am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, eine 41-jährige Ratingerin mit ihrem Opel Zafira die Broichhofstraße. Als sie nach links in die Gothaer Straße abbog, erfasste sie einen 32-jährigen Fußgänger, der die Gothaer Straße über die dortige Fußgängerfurth überqueren wollte. Der Fußgänger wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht.

Ebenfalls am Dienstag, gegen 21.15 Uhr, befuhr in Heiligenhaus ein 37-jähriger Mann mit seinem PKW die Höseler Straße. Als der Heiligenhauser mit seinem VW-Passat den Kreisverkehr an der Heiligenhauser Straße/Rügenstraße gerade aus verließ, kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der die Fahrbahn wollte. Der 45-jährige Mann wurde vom PKW erfasst und schlug auf Motorhaube und Frontscheibe auf. Am PKW entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000 Euro. Der Mann wurde schwer verletzt.